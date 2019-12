Sondrio | bimba nigeriana muore in ospedale | insulti alla madre disperata | «Mettete a

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) All’diil cuore di unadi cinque mesi smette di battere, lacomincia ad urlare, straziata dal dolore. Quelle grida infastidiscono i presenti che iniziano ad usare espressioni come “fate tacere quella scimmia” oppure “sarà un rito satanico”. Tutto questo soltanto perché la piccola non era bianca e launa donna di nazionalità. Sembra un fatto surreale, tanto è crudele. È successo invece in Lombardia, in Italia. In Europa.al pronto soccorso,: «a tacere quella scimmia» A riportare la notizia alcuni quotidiani locali. Secondo le prime ricostruzioni, laè stata vittima, con ogni probabilità, della cosiddetta morte in culla. La mamma, residente con il resto della famiglia in via Maffei, a, dopo essersi accorta nel pomeriggio ...

SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - lucia25968868 : RT @pasquino2000: Volevo scrivere “non ho parole”. Poi le ho trovate. DOVETE MORIRE GONFI. DOVETE MORIRE VERAMENTE MALE. RAZZISTI DI MERDA… - SteCargio : RT @SirDistruggere: Mi dimetto da italiano. -