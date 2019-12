Solari: «Talenti? Il Sudamerica li esporta, l’Europa l’importa» – VIDEO (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Solari ha spiegato come i giovani Talenti Sudamericani lascino prima il continente rispetto al passato, per andare in Europa Solari ha parlato della migrazione di giovani Talenti dal Sudamerica verso l’Europa: «Il Sudamerica è un continente che esporta talento, l’Europa lo importa. Nell’ultimo periodo sono più giovani i Talenti che vengono ceduti» «Venti anni fa i giocatori restavano più tempo nel River, nel Velez, nel Flamengo o nel Gremio. Queste squadre avevano più opportunità con questi Talenti, ora i vari Vinicius o Rodrigo lasciano presto le loro squadre». Leggi su Calcionews24.com

