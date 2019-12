Sogin rimuove dalla centrale di Rotondella un monolite da 130 tonnellate contenente i

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), la società pubblica incaricata del decommissioning nucleare, ha concluso questa mattina la rimozione delin cemento armatorifiuti radioattivi, presente all’interno della Fossa 7.1, nell’impianto Itrec di, in provincia di Matera. Ilè stato realizzato alla fine degli anni ’60 ed è una struttura di forma prismatica con una massa di circa 130e un volume di 54 metri cubi. Si trovava a 6,5 metri di profondità dal piano campagna e al suo interno, suddivisi in quattro pozzi a sezione quadrata, vi sono custoditi diversi fusti con rifiuti a media radioattività, inglobati in malta cementizia, derivanti dall’esercizio dell’impianto. Quella di oggi, ovvero il sollevamento e l’estrazione dei singoli pozzi, riguarda l’ultima fase dei lavori che consentiranno di procedere alla bonifica e al rilascio ...

