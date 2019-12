Smartphone da 0 | 99 euro con Vodafone Red Friday | modelli e rate

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'iniziativaRedoffre una buona opportunità a tutti quegli utenti che vogliono acquistare unoAndroid e pagarlo a poco prezzo. Il listino dei dispositivi acquistabili asi è aggiornato nuovamente, aggiungendo il Samsung Galaxy A10 e l'Honor 8S. La promozione si rivolge ai clienti che attivano una delle offerte dedicate, come nel caso della Special Unlimited a 7/mese (50GB e SMS illimitati). Il Samsung Galaxy A10 potrà essere acquistato a 2,99/mese, a fronte di un contributo iniziale di 29,99(addebito su carta di credito o su conto corrente) e senza rata finale in caso di recesso anticipato. Se deciderete di attivare una delle offerte Infinito, Infinito Gold Edition o Infinito Black Edition, la rata mensile per il Samsung Galaxy A10 sarà di 0,99(l'anticipo resta quello di 29,99). La rata verrà, invece, azzerata attivando ...

