Skam Italia 4 si farà grazie a Netflix e TIMVision | dalla cancellazione al rinnovo a

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)4 sembra più che una certezza: la quarta stagione è ormai realtà. L'odissea della seriena, remake dell'omonimo format norvegese, aveva conquistato tutti, giovani e adulti, guadagnandosi anche il plauso della critica.Tuttavia, la serie non ha avuto vita facile. La terza stagione era stata annunciata come un'esclusiva di, il che vuol dire addio alla fruizione in maniera gratuita sui canali social e sul sito dedicato - scelta che i fan hanno criticato, poiché la rivoluzione promossa dall'originaleera quella di offrire i suoi contenuti in modo diretto, attraverso i social network e video clip che venivano pubblicati in orari specifici della giornata. Un modo unico per rendere i fan più partecipi alla vita dei giovani protagonisti.Le proteste non si sono placate quando la stessa piattaforma ha annunciato il mancato4 non si ...

LaStampa : “Skam Italia” avrà una quarta stagione. A bordo del progetto anche Netflix - pensavosoloche : RT @LaStampa: “Skam Italia” avrà una quarta stagione. A bordo del progetto anche Netflix - hvgmecam : RT @nontirisp: Tutti: Netflix e #skamitalia yeeee Io: ok quindi se netflix distribuisce skam italia un sacco di gente che magari non l'ha… -