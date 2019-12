Sicilia | Giovani Sicindustria in campo contro fuga dei cervelli 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Adnkronos) - "I numeri, da soli, basterebbero a far saltare dalla sedia chiunque – ha detto il presidente deiimprenditorini Gero La Rocca – 5.608 laureati di 25 anni che, in appena un anno, nel 2018, hanno abbandonato laper andare a lavorare altrove e 200 mila già formati

salvomessina9 : #Confindustria : I #giovani #imprenditori #siciliani in #campo contro la fuga dei #cervelli #Sicilia #economia Sud… - OTIE07 : Oggi la squadra dell'OTIE ha ascoltato tutti gli interventi per migliorare l'economia e aiutare i giovani a rimaner… - OTIE07 : L'OTIE c'è. Grazie a Confindustria e Sicindustria Giovani e al suo presidente Luca Silvestrini per l'invito a quest… -