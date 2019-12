Si rifiuta di prendere la corsia preferenziale | cliente schiaffeggia tassista

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La denuncia dei sindacati: "Al grido di 'lei non sa chi sono io' ha colpito al volto la nostra collega che chiedeva fosse corrisposto l'importo di sei euro" Ilha sempre ragione, ma in questo caso il detto va rivisto. Siamo a Roma dove unaè stata presa a schiaffi da una. Il motivo? Si erata di imboccare ladedicata solo ai tram. A denunciare il garve fatto, accaduto la scorsa settimana, sono state le segreterie romane del comparto taxi di Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal ed Ati taxi. "In via delle Botteghe Oscure, a pochi passi dal Campidoglio, una nostra collega ha subito un'aggressione verbale e fisica - hanno denunciato -. La sua unica colpa è stata quella di aver fatto presente di non poter percorrere la, riservata, in quella via, esclusivamente al ...

