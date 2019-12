Sesto San Giovanni | il sindaco regala presepi nelle scuole | Diamo valore alle

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lavinia Greci Il primo cittadino ha personalmente consegnato la natività a diversi istituti della città lombarda e ha dichiarato: "Non può dare fastidio a nessuno, è uno straordinario messaggio di pace e di speranza" Ai bambini delleelementari del suo comune ha scelto di consegnare, come strenne natalizie, alcunida tenere vicino ai banchi, visto l'avvicinarsi delle festività del Natale. È accaduto aSan, in provincia di Milano, dove il primo cittadino Roberto Di Stefano, ha visitato alcuni istituti e ha donato, da parte dell'amministrazione, alcune riproduzioni della natività ai piccoli studenti. "Valorizzare i nostri simboli" "Abbiamo chiesto la disponibilità ai dirigenti scolastici per portare un presepe a bambini e ragazzi in occasione del Natale e in questi giorni li sto personalmente consegnando. Credo che sia molto ...

