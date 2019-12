Serie D | Liquidato si è dimesso da allenatore del San Tommaso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il San, attraverso un comunicato, l’addio del tecnico Stefano. Fatale l’ennesima sconfitta arrivata domenica scorsa contro il Nola. Ecco la nota ufficiale del club: “L’A.C.D. SanCalcio comunica che in data odierna l’Stefanoha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra, che sono state accettate dalla società. Una soluzione presa di comune accordo per il bene del SanCalcio. La società ringrazia il Sig. Stefanonon solo per la professionalità e l’impegno profuso alla guida dei grifoni, ma anche per le sue qualità umane e morali mostrate nel corso di questi mesi, augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro. Con l’saluta anche il secondo Nicola Iasio, a cui la società rinnova lo stesso ...

