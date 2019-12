Serie A | tre scimmie | le polemiche per la campagna anti-razzismo che però è vecchia di

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I social creano, distruggono, destrutturano qualsiasi cosa così tanto da far credere che perfino fatti risalenti a mesi fa accadano in tempo reale. È una mistificazione della realtà che travolge anche tematiche importe le distorce, decontestualizzandole e portando alla luce il cortocircuito del

francescocosta : Ci sono molte cose intelligenti in questo articolo di @dmanusia, soprattutto sulla drammatica inadeguatezza cultura… - juventusfc : Tre gol per @bonucci_leo19 in questo campionato: non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione di Serie… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci i tre punti! Buon #JuveUdinese a tutti! LIVE ??… -