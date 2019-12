Serie A 2019 2020 | le partite della diciassettesima giornata su Sky e DAZN

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)A,LaA arriva alla, l’ultima dell’anno, spalmata in cinque differenti giorni. Ecco qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online: dove seguire leComplice la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio in programma domenica 22 dicembre in Arabia, ladi campionato si apre eccezionalmente questa sera alle 18.55 con il match degli uomini di Sarri a Genova contro la Sampdoria e si chiuderà mercoledì 8 gennaiocon la squadra di Inzaghi che recupererà nel posticipo casalingo contro il Verona. Nel dettaglio, gli orari di gioco e dove seguire tutte le: Mercoledì 18 dicembre ore 18.55 Sampdoria-Juventus, diretta SkySportA e SkySport 251 Venerdì 20 dicembre ore 20.45 Fiorentina-Roma, diretta SkySport ...

