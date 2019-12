Serena Grandi sotto processo | non avrebbe pagato il conto di un resort da 700 euro

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L'attrice è accusata di non averilper il pernottamento di una struttura in Toscana. Il procedimento, appena aperto ad Arezzo, è già stato aggiornato al giugno 2020. Lavenne coinvolta in guai giudiziari anche nel 2003 (per spaccio di droga), uscendone poi totalmente pulita.

chasingthestars : Dopo aver parlato per mezz’ora dell’episodio del cagotto di Serena Grandi dico a mia mamma “dai guardiamo le cose s… - PiccoloPegaso : @100kgdicaos Come serena Grandi al GF - chasingthestars : Sto piangendo dalle risate perché mi sono ricordata di quella sera quando durante la diretta del GF Serena Grandi s… -