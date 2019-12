Serena Grandi sotto processo | non avrebbe pagato il conto di un resort da 700 euro

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019), accusata di non averildi unin cui alloggiò lo scorso anno con l’allora fidanzato Luca Iacomoni. L’attrice è stata citata in giudizio dalla struttura. La prima udienza si è tenuta ad Arezzo il 18 dicembre, con l’accusa rappresentata dal pubblico ministero Bernardo Albergotti. Il, però, è già stato rinviato al 25 giugno 2020 per l’ascolto dei testimoni e la sentenza. Le accuse controSecondo l’accusa, i fatti del procedimento a carico diFaggioli – in arte– risalirebbero al 25 giugno 2018. L’attrice e opinionistaalloggiato insieme a Iacomoni in undi Santa Firmina, nei pressi di Arezzo. Dopo aver trascorso la notte nella struttura, la coppia sarebbe andata via senza pagare unpari a 741,59per il ...

