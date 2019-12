Serena Grandi a giudizio | non avrebbe saldato il conto di un resort

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Francesca Galici Ancora problemi con la giustizia per, attualmente aper una presunta fattura non pagata a unin Toscana nel 2018 Guai in vista per, che il prossimo giugno sarà chiamata inper una presunta fattura non pagata a undi Santa Firmina, località in provincia di Arezzo. Il procedimento è stato aperto oggi, 18 dicembre, ma il giudice ha immediatamente rinviato al prossimo 25 giugno 2020 il procedimento a carico di, accusata di non aver pagato una fattura per il pernottamento in undi lusso in Toscana. L'attricesoggiornato nella struttura ricettiva lo scorso 25 giugno 2018 in compagnia del suo fidanzato Luca Iacomoni. La coppia, dopo il romantico pernotto alle porte di Arezzo, sarebbe andata via dalma nonildel soggiorno, per un ammontare ...

