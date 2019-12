Selfie con Salvini ed il dito medio alzato | così la ragazza saluta il leader

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Matteopubblica una foto il gesto dell’acciughetta che unaha fatto mentre lui dormiva in aero. Galeotto fu quel viaggio per il… Sono tempi difficili per Matteoche si trova sempre nel mirino della critica da parte di tutti coloro che sono contro di lui. La nascita del Movimento delle Sardine … L'articoloconed illailproviene da www.meteoweek.com.

Adnkronos : #Salvini dorme in aereo, ragazza scatta selfie con dito medio - Frances47802287 : @Rassegne_Italia Farsi in selfie con il dito medio mentre la sua 'vittima 'dorme non è essere un eroina ma una codarda! ???? - Noovyis : (Alessia Marcuzzi, nuovo look: lo fa a vedere a tutti con un selfie senza un filo di trucco) Playhitmusic -… -