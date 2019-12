Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lasarà svelata il 28 gennaio 2020. A comunicarlo è stata la stessa Casa di Martorell, che ha diramato un breve filmato nel quale vengono mostrati alcuni dettagliquarta seriecompatta. Arrivano i Led. Ilha come protagonista il sistema d'illuminazione a Ledcinque porte. Per la prima volta, infatti, lasarà disponibile anche con fari Full Led adattivi abbinati a gruppi ottici posteriori collegati da una striscia Led centrale che attraverserà il portellone per tutta la sua larghezza.

dinoadduci : Seat Leon - Primo teaser della nuova generazione - VIDEO - chevida : RT @quattroruote: La #Seat ha svelato il primo teaser della nuova generazione della #Leon, che sarà presentata il 28 gennaio https://t.c… - quattroruote : La #Seat ha svelato il primo teaser della nuova generazione della #Leon, che sarà presentata il 28 gennaio… -