Scuole beneventane | la paura del terremoto diventi un’occasione

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati”. Tutte, o comunque la maggior parte delle persone, di sicuro conoscono il significato di questa massima o l’hanno usata almeno una volta nella vita. E mai come in questo momento torna in mente se si pensa allo sciame sismico che sta attraversando il territorio sannita in questi giorni. Al netto della, che è un sentimento molto personale, conviene fare una riflessione su ciò che accade immediatamente dopo l’aver avvertito una scossa in maniera sensibile. Scatta il fuggi fuggi generale, ma soprattutto ci si organizza per andare a riprendere i figli a scuola e portarli a casa, luogo che nella testa dei genitori dovrebbe essere più sicuro dell’istituto. Ecco, il problema è proprio questo: una serie di azioni che vengono fatte dopo un certo tipo di ...

