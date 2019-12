Scuola | blitz dei nas nelle mense | sospese 21 ditte di catering

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Marco Della Corte Le ispezioni da parte dei nas hanno riguardato 968 società di: controlli negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati I controlli dei nas presso ledi numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado, hanno portato alla sospensione di 21di. Come è possibile leggere dall'agenzia Italpress, le violazioni penali più ricorrenti contestate a 27 titolari e gestori delle imprese sono relative a frodii e inadempienze in pubbliche forniture, alla detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e al non rispetto delle opportune norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Di conseguenza, questi sono stati deferiti alle varie procure della repubblica. Le ispezioni dei nas hanno rivelato l'utilizzo di prodotti di minore qualità rispetto a quelli pattuiti e dichiarati all'interno dei ...

BinaryOptionEU : #Scuola, blitz nelle mense: sospese 21 ditte - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Scuola, blitz nelle mense: sospese 21 ditte - Adnkronos : #Scuola, blitz nelle mense: sospese 21 ditte -