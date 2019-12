Scorie nucleari | a Rotondella rimosso monolite di 130 tonnellate | Estrazione unica

Leggi la notizia su repubblica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Sogin ha affettuato in provincia di Matera l'definitiva della struttura che all'interno contiene fusti di rifiuti a media radioattività, poi spostati in una fossa. Passeggio fondamentale per la bonifica definitiva del sito in cui restano ancora, tra le altre...

