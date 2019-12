Scoppia conduttura idrica | voragine a Fuorigrotta e traffico impazzito

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli –ladell’acqua e una maxi-semina il panico a due passi dallo Stadio San Paolo. Gli operai della partecipata comunale Abc sono al lavoro per risolvere il guasto improvviso sul sistema di distribuzione principale verificatosi stamattina in Via Jacopo de Gennaro,. La distribuzione dell’acqua è stata pertanto interrotta per consentire l’esecuzione dei lavori. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità. Il tratto di strada interessato dal cedimento è stato infatti interdetto al transito veicolare. Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia municipale e gli uomini della protezione civile. Per fortuna nessun automobilista ha riportato conseguenze. L'articoloproviene da Anteprima24.it.

