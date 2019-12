Scontri a Barcellona fuori dal Camp Nou tra indipendentisti e polizia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Marco Gentile Alcunihanno approfittato del Clasico-Real Madrid per creare caos all'esterno delNou. Almeno 20 feriti neglicon laIldi Ernesto Valverde e il Real Madrid di Zinedine Zidane hanno dato vita ad un grande spettacolo alNou onorando un Clasico ricco di emozioni che non ha però prodotto gol. Blaugrana e blancos salgono così entrambi a quota 36 punti in classifica, in coabitazione: una rarità in questi ultimi anni di Liga. Ad oggi la differenza reti, seppur di poco, premia i catalani che hanno un più 23 contro un più 21 delle merengues. Ilvanta il miglior attacco delionato ma una difesa un po' ballerina, mentre il Real ha il secondo attacco e la seconda difesa del torneo. Non succedeva però dal 2002, ben 17 anni, che questo match così sentito terminasse a reti bianche. La partita è ...

Agenzia_Ansa : Barcellona e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 nel #Clasico. Scontri indipendentisti-polizia allo stadio #ANSA - SkyTG24 : Barcellona-Real Madrid, almeno 12 feriti in scontri per El Clasico - serenel14278447 : Barcellona, scontri separatisti-polizia -