Sci di fondo | i convocati dell’Italia per Planica 2019 | Federico Pellegrino insegue il

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il direttore tecnico Marco Selle ha diramato la lista deiper la prossima tappa di Coppa del mondo di sci diin programma tra sabato 21 e domenica 22 dicembre a(Slovenia). Le gare previste sulla pista slovena sono una sprint in tecnica libera e una team sprint in tecnica libera. Di seguito la lista dei. CAMPO MASCHILEDavide Graz Michael Hellweger Stefan Zelger Francesco De Fabiani CAMPO FEMMINILE Francesca Franchi Greta Laurent Lucia Scardoni Al gruppo deisi aggregheranno due ragazzi che saranno selezionati dalla staff tecnico per gareggiare in Alpen Cup giovedì 19 dicembre nella sprint di St. Ulrich (Austria). antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

