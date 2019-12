Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | Sofia Goggia cerca l’acuto anche in Val d’Isere

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un centesimo nello sci può fare tanta differenza e lo sa bene, che grazie a quel margine davvero risicato è riuscita a vincere il SuperG di St.Moritz. Una vittoria importante per la bergamasca, che ha subito cancellato il passaggio a vuoto nella tre giorni di Lake Louise. In Canada era andato veramente tutto storto,aveva pagatola troppa voglia di fare bene: una foga eccessiva, un desiderio di attaccare ogni porta,ndo linee impossibili e alla fine sbagliate, quando invece bastava essere dolci e lasciar correre lo sci. Peròquesta, è una combattente, che rischia e che quasi sempre alla fine ha ragione. Serviva tantissimo quella vittoria di St.Moritz per la fiducia, per la condizione mentale e fisica eper dare una sterzata in classifica. Adesso ritorna la sua amata discesa libera su una pista che la bergamasca apprezza molto come quella ...

