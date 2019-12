Sarri Juventus | il tecnico tuona contro il calcio italiano | le parole

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di giovedì 19 dicembre 2019)– L’allenatore dellaMaurizioha rilasciato delle dichiarazioni nelle conferenza stampa post-partita. Ilbianconero elogia Demiral, anche se non mancano alcune critiche al terreno di gioco. Frecciatina dell’allenatore che fa presente un problema persistente nele che ancora viene preso poco sul serio.: ililEcco le dichiarazioni disu Demiral, in seguito osservazione sul campo: “Ha fatto bene anche stasera. Un paio di errori in più dal punto di vista, normali perché le condizioni del terreno di gioco erano pietose. Dispiace che qui spesso le condizioni del terreno siano così. Non solo in Italia. Io vengo da un’esperienza in Inghilterra e c’è una differenza sostanziale. Si può capire che in Italia non si ha la possibilità di rifare ...

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri ?? In diretta su - juventusfc : @13Szczesny13 @MATUIDIBlaise ?? Sarri: «Con la Samp servirà una prestazione di livello» ?? Il mister ha presentato… - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #SampJuve: Sarri ancora col tridente ?? -