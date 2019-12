Sardine | Paolo Becchi | Un fuoco di paglia che non farà male a Salvini | ma al

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Lenon sono pericolose per Matteo, ma per Luigi Di Maio. A sostenerlo, in un'intervista a LoSpecialeGiornale, è, editorialista di Libero e profondo conoscitore dell'universo grillino. Leggi anche: "Datemi un attimo". Anche a DiMartedì demoliscono Santori, Mister Sardin

paolo_webmaster : RT @makkox: presto editerò una raccolta di scritti di autori vari che ad ora dovrebbe sviluppare 86 volumi rilegati di 300 pagine ognuno. S… - asia58 : @bizzarri_paolo @AlvisiConci È da sempre che ai miei conoscenti che mi dicevano Renzi è antipatico ho risposto che… - jacques_jj6592 : RT @PiramideRossa: Poteva evitare Paolo Flores D’Arcais di scrivere un’articolo così stupido e pieno di luoghi comuni?...che non tiene cont… -