Sardine giallorosse | Zaniolo e Mancini cantano “Bella Ciao” alla festa di Natale della

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019). No, non stiamo parlando di Pd e Movimento 5 Stelle, ma di due giocatoriRoma: Nicolòe Gianluca. Ieri sera (17 dicembre 2019) – in occasionecena didel club all’hotel Parco dei Principi – i due calciatori si sono scatenati sul palco cantando “Bella Ciao”. A testimoniarlo un video diventato virale sui social. In tanti in queste ore si stanno chiedendo se i due giocatori abbiano deciso di intonare quella canzone per esprimere vicinanza al movimento delle, che nelle ultime settimane ha riempito le piazze di tutta Italia, o se invece siano stati ispirati dfamosa serie Netflix “La Casa di carta” in cui “Bella Ciao” è la sigla. LEGGI ANCHE “Io sono Mattia: eravamo 6mila e ora siamo 200mila. Noida tutt’Italia salveremo i giovani e sconfiggeremo l’odio ...

tempoweb : #Zaniolo e #Mancini fanno le #sardine giallorosse: come cantano #BellaCiao alla festa di #Natale della #Roma VIDEO… - ugogufo19 : @PCapitano2 @iannetts70 Belle le sardine giallorosse. Roma si muove! #facciamorete #SardinecontroSalvini - StreusaPam : Un mare di sardine a Lecce. Ve ne parlo su -