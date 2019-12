Sanremo 2020 | nel toto Big il trionfo dei giovani da Elodie a Riki | spuntano gli outsider

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Amadeus ha già dichiarato, a margine della conferenza stampa di presentazione della Finale di(in onda in prima serata su Rai Uno il 19 dicembre) che la lista dei Big ufficialmente chiusa. Saranno 22 i cantanti in gara e non 24, come ventilato nei giorni scorsi dallo stesso conduttore e direttore artistico. “Cerco 22 canzoni che siano pop, che il giorno dopo possano essere trasmesse su tutte le radio o cercate su Spotify”, aveva dichiarato Amadeus a Il Corriere della Sera. E così sarà. Dalle informazioni in nostro possesso c’è una quota molto “giovane” tra i Big del Festival. Non mancano gli ex talent come il rapper Anastasio (X Factor), e una carrellata di cantanti usciti da “Amici di Maria De Filippi” come Alberto Urso, Giordana Angi,, a grande sorpresa. Poi si passa alle “vecchie” glorie della musica italiana, che sul palco del Festival hanno ...

