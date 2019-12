Sanremo 2020 | Irama e Riki fuori | i motivi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)si fa sempre più vicino. Così, sul finire dell’anno, si fanno anche più forti le indiscrezioni relative alla kermesse canora più nota e chiacchierata del Paese. L’ultima novità riguarda per l’appunto due volti molto amati del pubblico italiano, soprattuto da quello più giovane. Stiamo parlando niente meno che di Riccardo Marcuzzo, alias, e diPlume. Entrambi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, quest’ultimo è balzato agli onori della cronaca rosa anche per via della sua breve liaison con Giulia De Lellis. Orbene, pare dunque che i due giovanotti non calcheranno più l’ambito palco dell’Ariston, come invece era stato inizialmente dichiarato. Amadeus avrebbe infatti palesato altri progetti che riguarderebbero altri artisti, come riportato in queste ore da diversi magazine di gossip e attualità.da, nello ...

