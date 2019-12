Sanremo 2020 | Al Bano e Romina saranno ospiti

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) AlAlal Festival dici sarà, ma non in gara. Il cantautore di Cellino San Marco parteciperà alla 70° edizione della kermesse canora condotta da Amadeus in qualità di ospite, insieme aPower. “Sì ci vado, ovviamente non come concorrente ma come ospite d’onore. Mi han detto che come concorrente non ho più l’età, però per mevuol dire soprattutto gara” ha dichiarato Ala Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa nella puntata in onda ieri sera. Incalzato dal conduttore sulla partecipazione in coppia conPower, Carrisi conferma: “Sì, con“. Nonostante l’intenzione di Alfosse quella di tornare al Festival come uno dei Big in gara (qualche settimana fa parlava anche del brano da proporre), a prevalere alla fine è la volontà diche, come più volte ha fatto sapere il ...

