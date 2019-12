San Giuseppe Jato | sequestro di mezzo milione alla Cogesi

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La guardia di finanza di Partinico ha sequestrato beni perdi euro riconducibiliditta del settore rifiuti. È unper equivalente quello eseguito dalle fiamme gialle nei confronti di Valentina Mangiano, 25 anni, compagna di Stefano Lo Greco, 34 anni, imprenditore di Sandel settore dei rifiuti colpito nelle scorse settimane da una interdittiva antimafia. Come riporta il Giornale di Sicilia, secondo la ricostruzione dei finanzieri della compagnia di Partinico che si sono occupati dell’indagine, la giovane quando era rappresentante legale dellaavrebbe utilizzato schede di carburante false per attestare costi in realtà mai sostenuti e dunque pagare meno tasse. La donna quindi è indagata per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I militari su delega della procura di Palermo ...

