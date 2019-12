Salvini salta gli auguri al Quirinale | “C’è la recita di mia figlia”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per il secondo anno consecutivo, Matteolo scambio dicon le alte cariche dello Stato al. A dare la notizia è lo stesso leader della Lega durante un evento a Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria.ha detto di non poter essere presente perchè “è in concomitanza con ladi Natale di mia figlia. So che ci sarà polemica su questo ma dovendo scegliere… Ubi maior…”. Tra lui e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non c’è mai stato una grande sintonia. Tanto che anche nel 2018, quando era in carica come vicepremier e Ministro dell’Interno, dette forfait aglisul Colle. Il motivo fu sempre lo stesso: “Ho ladi mia figlia. Per nessuna ragione al mondo intendo perderla. Ma sul Colle sarò ben rappresentato”, spiegò. Poi però cambiò idea e convocò i ...

