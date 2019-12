Salvini rischia il carcere e spopola su Twitter | Siamo sempre con te

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il leader della Lega denunciato per il caso della nave Gregoretti. Sui fan lo sostengono e l'hashtag "Io sto con" vola in cima alla classifica dei trends Nuovi guai per il capo della Lega Matteoche è stato denunciato, di nuovo, per sequestro di persona. E poco dopo l'uscita della notizia, l'ex ministro dell'Interno è balzato in testa ai trends di. Ma andiamo con ordine. "Mi è arrivata una denuncia - ha annunciato il leghista -: sarei colpevole di reato di sequestro di persona aggravato per aver 'privato della libertà personale 131 immigrati presenti sulla nave Gregoretti', rischio fino a 15 anni di". Lo scorso 28 luglio, la Gregoretti dopo aver recuperato in mare oltre cento migranti, si era diretta prima verso il porto di Lampedusa e poi verso quello di Augusta dove ha attraccato. Dopo un lungo tira e molla, gli ...

