Salvini non sarà al Quirinale per il tradizionale scambio di auguri | “Ho la recita di mia

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)diserta lodialper ladella figlia Matteodiserta ildicon le alte cariche dello Stato alper partecipare alladi Natale della figlia. A dichiararlo è stato lo stesso leader della Lega nel corso di un evento di Confapi, in programma a Roma. Lodicon le alte cariche dello Stato si svolge nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre al palazzo del. Allacerimonia partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Corte Costituzionale, la neoeletta Marta Cartabia, i quali rivolgono il loro personale messaggio di, in occasione delle festività natalizie, ai rappresentati delle istituzioni, delle ...

matteosalvinimi : #Salvini: Stanno facendo arrabbiare tutti. Il ministro dell'Istruzione, quello della tassa sulle merendine, disse c… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte, invece di rompere le scatole a Salvini, faccia un colpo di telefono alla Raggi e le dica: 'Sveglia… - matteosalvinimi : #Salvini: Se arrivi a Bari e non ti piace la focaccia e non ti piace San Nicola, torna al tuo Paese. Non siamo noi… -