Salvini indagato | l’ex ministro | “Una vergogna | ci sono magistrati che fanno politica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “È una. Vorrei sapere quanto queste indagini costano al popolo italiano. Quanto costano gli uomini e il tempo sottratti alle indagini vere su criminali veri”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, arrivando a un evento di Confapi, riferendosi all’ultima inchiesta che lo riguarda, quella sulla vicenda dei 131 migranti lasciati a lungo a bordo della nave militare Gregoretti. “Il fatto che io rischi anni di carcere per aver difeso i confini del mio Paese mi fa dire che in Italia c’è un problema”. Video realizzato con immagini dell’Agenzia Vista L'articolo, l’ex: “Una, ciche. Quanto costano queste indagini surreali?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

