Salvini dorme in aereo: ragazza scatta la foto mentre mostra il dito medio (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Quando è salita sull’aereo, di certo non si aspettava di trovarsi seduta di fianco a Matteo Salvini, ma ha deciso di cogliere l’occasione per scattare una foto insieme all’ex ministro dell’Interno. Non uno dei tanti selfie che il leader della Lega ha pubblicato (nel corso dei mesi trascorsi al governo così come in quelli tra i banchi dell’opposizione) in compagnia dei suoi sostenitori, ma uno scatto in cui guarda la fotocamera e mostra, sorridente, il dito medio. Salvini e la foto in aereo In poche ore lo scatto è diventato virale. Tra gli utenti che lo hanno condiviso su Facebook c’è la senatrice della Lega Roberta Ferrero, che ha apostrofato la ragazza “la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme”. La parlamentare del Carroccio ha inoltre ipotizzato che la ragazza sia tra coloro che aderiscono al movimento delle ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini dorme