Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Incontra Matteoin aereo e lo, alzando il: Erika, 19 anni, ha postato poi il selfie su Instagram, taggando il profilo ufficiale del leader del Carroccio. La sua risposta non si è fatta attendere:ha ricondiviso la foto sui social, mettendo ben in evidenza i dettagli dell’account della ragazza. “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! – ha commentato nella didascalia – Poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”. Com’era prevedibile, i suoi follower si sono scatenati contro la ragazza, ricoprendola di insulti: Erika ha chiuso l’account Instagram, ma nel giro di poche ore ne sono nati altri falsi. Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione???? ...

k9_tgw : RT @fattoquotidiano: Salvini, 19enne lo fotografa addormentato e gli fa il dito medio. Lui risponde: “Che personcina educata” e scatena i f… - raffaellamucci1 : RT @fattoquotidiano: Salvini, 19enne lo fotografa addormentato e gli fa il dito medio. Lui risponde: “Che personcina educata” e scatena i f… - fattoquotidiano : Salvini, 19enne lo fotografa addormentato e gli fa il dito medio. Lui risponde: “Che personcina educata” e scatena… -