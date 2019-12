Salute | grazie ai controlli scoperti segni di malattie della vista nel 40% dei casi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La prevenzione è fondamentale per salvare la. Nel 40% delle persone coinvolte in una campagna ad hoc, infatti, ihanno evidenziato patologie in atto o sospette e degne di approfondimenti. E’ quanto emerge dai primi risultaticampagna ‘in’, il programma itinerante di prevenzione delleottico-retiniche, che il ministeroha affidato alla gestione dell’Agenzia internazionale per la prevenzione delle cecità – Iapb Italia Onlus. La Campagna, nell’arco di tre anni, interesserà tutte le regioni italiane e, già nella prima fase pilota, che nei mesi di settembre, ottobre e novembre ha toccato 9 città in Lombardia, Abruzzo e Campania, ha permesso di ottenere dati importati. Basti pensare che, su una popolazione tra i 40 e i 90 anni (età media 63 anni), nel 40% dei soggetti che si sono sottoposti agli esami ...

novasocialnews : Salute: grazie a controlli scoperti segni malattie vista in 40% casi #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - alberto_parini : RT @Citizensforair: Questa sera al Consiglio Comunale del @ComuneMI su Clima e Aria abbiamo consegnato a @BeppeSala i volantini dell nostra… - marino29b : RT @andria5stelle: Grazie @3Place1 per il post sulla #discarica di #Andria ormai colma di percolato e fuori controllo. La #salute è di tutt… -