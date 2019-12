Salerno | occupazione liceo ‘Da Procida’ | protesta e … raccolta solidale – VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Hanno scelto di affiancare l’della scuola ad unadi solidarietà di cibo ed indumenti gli studenti delscientifico Da Procida di, che resteranno nelle aule fino a quando non otterranno una risposta rispetto ai disagi e alle problematiche lamentate. Tra i problemi per i quali gli studenti hanno deciso di attuare la forma dici sono carenze strutturali. Stanchi di non ottenere risposte dopo diversi incontri anche con rappresentanti della provincia, gli alunni delscientifico da Procida hanno deciso di restare nelle classi, consentendo però alla parte della popolazione studentesca che non ha aderito all’ agitazione di fare, comunque, normalmente lezione. A chi sostiene che l’è propedeutica ad allungare le vacanze di Natale, i rappresentanti degli studenti rispondono che resteranno anche ...

