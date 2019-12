Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti2019 arriva al giro di boa, e dopo gli incontri su Diego Armando Maradona e Luciano De Crescenzo, il palco della Sala Altman di Palazzo Fruscione sarà tutto per Roberto. Lo chiamano la rock star delitaliano, ma il vulcanico curatore di Dylan Dog, il personaggio della Sergio Bonelli Editore creato da Tiziano Sclavi che proprio in questo mese ha visto il suo universo sconvolto e rivoluzionato, è molto di più. Disegnatore, sceneggiatore, scrittore, criticotografico per Best Movie e Screenweek, ma anche appassionato motociclista e collezionista di orologi. Sarà Boris Sollazzo a conversare con lui, sessanta minuti per parlare di Segni e disegni, per conoscere meglio il rapporto con ildi questo poliedrico artista, personaggio anche sui social, dove è seguito da migliaia di ammiratori, ma anche ...

anteprima24 : ** ##Salerno, Linea D'Ombra #Festival: domani l'#Incontro con Recchioni tra cinema e fumetto **… - Napoliflash24 : Al 'Linea d'Ombra – Festival Culture Giovani' di Salerno omaggio a Luciano De Crescenzo - - detteminuttet : @imfuckjngbex Sì uguale, mi è successo qualche mese fa, ferma sulla ferrovia non so per quanto tempo 'a causa di un… -