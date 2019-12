Salemme | il bello della diretta | le anticipazioni della seconda puntata

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), il: le: Torna l’appuntamento con Vincenzoin prima serata su Rai 2 e contemporaneamente live a teatro. Il celebre comico napoletano ha voluto portare i suoi spettacoli nuovamente nel cuore degli italiani organizzando unasia televisiva che teatrale, dall’Auditorium di Napoli. Mentre la primaè andata in onda mercoledì 11 dicembre e ha visto tornare a teatro la commedia Di mamma ce n’è una sola, lava in onda mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 21:20 su Rai 2 e porta nuovamente in scena Sogni e bisogni. Di seguito, lediil. Tutto su, il: tre appuntamenti a teatro e in Raiil, le: Sogni e bisogni La...

italiaserait : Oggi in Tv, Salemme il bello…della diretta, sogni e bisogni: stasera mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai2. Anti… - lamescolanza : Rai2, stasera torna “Salemme il bello… della diretta!” - Affaritaliani : SALEMME il bello...della diretta in prima serata su Rai2 -