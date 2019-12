Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma, 18 dic. (askanews) – Lanciato stamattina con successo dalla base Esa di Kourou in Guiana Francese il primo satellite di seconda generazioneper l’osservazione della terra assieme alla missione Esa Cheops. La soddisfazione di Giorgio, presidente dell’Agenzia Spazialena che finanzia il programma assieme al Ministero della Difesa. “Un belper lo spaziono. Sono stati appena lanciati il satellitee il satellite dell’Esa Cheops e altri satelliti più piccoli dove si parla diin tutti i modi.è un gioiello dell’Osservazione della Terrano, un satellite duale utilizzato sia per scopi civili che di difesa, è il primo satellite della seconda generazione che consta già di 4 satelliti e cui si aggiunge questo, il quinto, più performante e prepara applicazioni ancora più ...

notizieit : Saccoccia (Asi): lancio Cosmo-SkyMed bel momento per Italia - formichenews : Rinvio per il lancio di Cosmo-SkyMed. Il punto di #Saccoccia (#Asi). L'articolo di @SPioppi - GiovannaDiTroia : RT @supermik14: Oggi abbiamo inaugurato la nuova sala di controllo per la messa in orbita dei #satelliti al Centro Spaziale del #Fucino di… -