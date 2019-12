Ronaldo racconta a Diletta Leotta | «Ecco come è nata la mia esultanza» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Cristianoha svelato in un’intervista ala nascita e il motivo della sua“siuu” Prestigiosissimo ospite all’inter di “Linea” di DAZN., infatti, ha intervistato Cristianotra aneddoti e curiosità. Tra queste, il portoghese ha svelato l’origine della sua. «Ho iniziato a dire ‘si’ quando ero al Real Madrid. Ho iniziato a dirlo non so bene perché, mi è venuto naturale. Segnai un gol e feci questo, ma non mi aspettavo che le persone si chiedessero il perché. E’ stato naturale,le cose migliori che accadono» Leggi su Calcionews24.com

