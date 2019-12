Ronaldo esulta sui social citando…Michael Jordan! – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Cristianohato suipostando lasequenza del suo bellissimo gol alla Sampdoria, citando Jordan Cristianoha lasciato tutti di stucco ancora una volta. Il fenomeno portoghese ha regalato ai tifosi della Juve una preziosissima vittoria contro la Sampdoria grazie ad un gol semplicemente spaziale. Uno stacco aereo spaventoso che ha ricordato le schiacciate di sua altezza Michael Jordan. Già, proprio l’ex cestista americano è il colui il quale CR7 cita suiperre del suo gran gol. I due si conoscono, come hanno evidenziato entrambi quest’estate con uno scatto che ha fatto il giro del mondo. View this post on Instagram CR7 AIR!✈️

infoitsport : Champions League, rivivi la MOVIOLA: Castagne esulta con il Var, Muriel graziato. Annullato un gol a Ronaldo -