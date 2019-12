Roma | mamma | papà e la figlia neonata uccisi dal monossido di carbonio | “Morti da 10

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)e ladi soli due mesi sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione a Labico, comune dell’hinterland sud della capitale questa mattina. Sarebbero statidalle esalazioni didi. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa erano già morti da diversi giorni. Tragedia a Labico, comune dell’hinterland sud di, dove una famiglia è stata rinvenuta senza vita nella propria abitazione. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina sono intervenuti al civico 25 di via Guglielmo Fioramonti, hanno rinvenuto i corpi senza vita di una donna, di un uomo e delladi pochi mesi. Si tratta di un uomo di 38 anni e di una donna di 26, entrambi cittadini originari della Nuova Guinea, e della bimba di soli due mesi. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare come la morte era sopravvenuta da ...

