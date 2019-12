Roma | famiglia sterminata | trovati morti in casa padre | madre e figlia di 2 mesi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ancora tragedia nella capitale, anzi, alle porte della stessa. In un’abitazione sono stati rinvenuti i corpi privi di vita di una coppia e della, di due. Sono stati tirati fuori dall’abitazione dai Vigili del fuoco in un appartamento nel comune di Labico, in provincia di. La morte di tutti i componenti dellaè dovuta al monossido di carbonio. Si trattava di unadi immigrati, provenienti dalla Nuova Guinea e giunti in Italia da pochissimi. Ildella bimba aveva 38 anni, mentre la sua compagna ne aveva solo 26. Una tragedia immane quella capitata a a Labico, alle porte della Capitale, al civico 25 di via Guglielmo Fioramonti. Verso mezzogiorno del 17 dicembre 2019, è giunta la richiesta di soccorso al Comando dei Vigili del Fuoco di Palestrina. Sul posto è stato inviato il CRRC (mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai ...

