Roma | a Capodanno in scena la tradizionale Parata

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), 18 dic. (askanews) – Torna ladiche il primo gennaio 2020, a partire dalle ore 15.30 da piazza del Popolo a, vedrà sfilare per il centro storico della Capitale oltre mille musicisti, tra giovani studenti delle high school band statunitensi, majorette da Italia e Croazia, gruppi folk e rievocatori storicini. Per oltre due ore i performer marceranno in musica e coreografie varie lungo via del Corso, via Frattina, Piazza Mignanelli, Piazza di Spagna e via del Babuino e si esibiranno, per il gran finale, in un’arena creata per l’occasione dove il pubblico avrà anche modo di sedersi in tribuna e godere dello spettacolo dal vivo e sui maxischermi.

