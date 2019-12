Rivelo | Cecilia Rodriguez | ‘Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Torna in televisione su Real Time con una promozione in prima serata il programma di interviste, condotto da Lorella Boccia. Nella prima puntata in onda giovedi 19 dicembre alle 21:10 nel salotto a raccontare la sua vita èe il matrimonio con Ignazio Moser: ‘Sono un po’ frenata’ La più piccola dei fratellisi scopre e alle domande della conduttrice sul possibile matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, rivela: “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”.e la sorella Belen: ‘Ne ho approfittato’ E sui continui paragoni con la sorella maggiore Belen, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ammette: “Col tempo ho imparato a gestire ...

SpettacoliNEWS : Lorella Boccia torna con “Rivelo'. Cecilia Rodriguez ospite della prima puntata: “Il matrimonio con Ignazio? Sono u… - tivooweb : Cécilia Rodriguez ospite della prima puntata: “Il matrimonio con Ignazio? Sono un po’ frenata al momento.… - Marco6989912316 : RT @realtimetvit: È Cecilia Rodriguez la prima ospite di @bocciaofficial! Non perdete la prima puntata di #Rivelo, domani alle 21.10 su #Re… -