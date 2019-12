Ritrova il figlio dopo 29 anni | una storia incredibile

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E’ ladi Stephanie, una mamma coraggiosa che ha fatto il possibile e l’impossibile perre il proprio. Si è infatti affidata a “Le Iene” perre ile poterlo riabbracciare; a volte nella vita i miracoli accadono. Lo riabbraccia29Quando aveva 19Stephanie ha visto suoandare via con gli assistenti sociali. Un dolore straziante che le ha devastato la vita. Avrebbe voluto fare di più per tenerlo con sé. Ma lo ha sempre cercato; non ha mai perso la speranza. Stephanie stava facendo il possibile per mantenere il suo bambino, lavorava molto e anche se a volte faceva fatica, cercava di portare sempre in tavola pranzo e cena. Il bambino, Sandy, le è stato portato via proprio mentre lei era a lavoro. Per circa 29lo ha cercato in lungo e in largo, senza mai avere la possibilità di sapere dove fosse e cosa ...

