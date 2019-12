Rimosso "monolite" rifiuti radioattivi

Si è conclusa la rimozione del "" in cemento armato,contenente,nell'impianto Itrec della Sogin di Rotondella (Matera). Oggi c'è stata l'estrazione definitiva della struttura verticale di 130 tonnellate e 54 metri cubi, in una fossa di 6,5 metri di profondità. Non risultano altri casi al mondo. Ora si procederà alla bonifica del sito. La parte rimossa è stata trasferita in massima sicurezza in un deposito di stoccaggio temporaneo.(Di mercoledì 18 dicembre 2019)