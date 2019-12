Richard Jewell | il poster italiano del nuovo film di Clint Eastwood

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ecco ilidi, l'ultimodiretto da, tratto da una storia vera, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 16 gennaio 2020. Warner Bros. Italia ha diffuso ilufficiale di, l'ultima fatica da regista di, ispirato a una storia vera, e in arrivo nelle nostre sale dal 16 gennaio 2020 (negli USA ha esordito il 14 dicembre).è ispirato a una storia vera e prende il nome proprio dal poliziotto che, nel 1996, vide improvvisamente la propria vita trasformata in un'odissea giudiziaria e mediatica. Diventato l'eroe della Georgia per aver salvato molte vite durante l'attentato di Atlanta, in pochi giorni l'aspirante poliziotto diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla ...

